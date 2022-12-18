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الملك محمد السادس يهنئ الرئیس الأرجنتيني بمناسبة فوز منتخب بلاده بكـأس العالم 2022

2022-12-18 / 22:17
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هبة بريس -

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الأرجنتين، السيـد ألبيرتو فيرنانديس، وذلك بمناسبة فوز منتخب بلاده بكـأس العالم 2022 لكرة القدم، التي احتضنتها قطر.

ومما جاء في هذه البرقية .. “يسعدني أن أتقـدم إليكـم وإلـى الشـعب الأرجنتيني بـأحر التهاني والتبريكـات بمناسبة فوز المنتخب الوطني الأرجنتيني لكرة القدم، بكـأس العالم 2022، التي احتضنتها دولة قطر”.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن أصـدق عبارات التنويه إلى كافة مكونات المنتخب الوطني الأرجنتيني، الذي أبان، في جميع مراحل هذه التظاهرة العالمية المرموقة، عن روح رياضية وتنافسية عالية، وأداء تقني رفيع، مما أهله للتتويج، لثالث مـرة فـي تـاريخه، بطلا للعالم فـي كرة القدم.

كما جدد جلالة الملك التعبير عن تهانئه الحارة، المشفوعة بمتمنيات جلالته لكرة القدم وللرياضـة الأرجنتينية بصفة عامة بالمزيـد مـن التـألق.

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