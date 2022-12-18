أفغانستان .. 19 قتـ…ـيلا خلال حادث انقلاب شاحنة صهريجية

هبة بريس - و م ع

لقي 19 شخصاً مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون إثر حادث انقلاب شاحنة صهريجية واشتعال النيران داخل نفق شرق أفغانستان.

وأفاد مسؤولون محليون، يوم الأحد، بأن الحادث وقع في وقت متأخر من يوم السبت بولاية باروان شمال كابول، ممّا ترك المسافرين على جانبي الممر الجبلي عالقين.

وقال المتحدث باسم حاكم باروان حكمة الله شاميم، تصريح صحفي، إن 19 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 32 شخصاً بجروح خلال الحادث.

وكان الناطق باسم وزارة الأشغال العامة، حميد الله مصباح، قد أكد في تصريحات صحفية، في وقت سابق، أن “شاحنة وقود انقلبت ليل السبت لتندلع فيها النيران في نفق سالانغ، قبل أن تمتد النيران إلى عدة سيارات أخرى”.

وقد تم إغلاق ممر سالانغ الواقع في ولاية باروان شمال كابول أمام حركة السير، بينما انتشرت فرق الانقاذ بعين المكان.

ويقع نفق سالانغ على ارتفاع 3650 مترًا، ويمتد على 2,6 كيلومتر، وقد بني في خمسينات القرن الماضي خلال الحقبة السوفياتية ويعبر سلسلة جبال هندو كوش.

وتضطر السلطات بانتظام إلى إغلاق النفق لأيام عدة بسبب الحوادث الكثيرة، فضلا عن تساقط الثلوج الكثيفة والانهيارات الثلجية في الشتاء.

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