أسفي : توقيف شخص يتاجر في حبوب طبية خاصة بالاجهاض

2022-12-18 / 22:09
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، أمس السبت 17 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة، في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي، أسفر عن تحديد هوية المشتبه به الرئيسي وتوقيفه بمدينة آسفي، حيث مكنت عملية التفتيش والجس الوقائي التي أخضع لها من حجز 100 قرص طبي معدة للترويج.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكشف المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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