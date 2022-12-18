أمن مراكش يوقف مروج أقراص مخدرة

هبة بريس - مراكش

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 18 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج شحنة من الأقراص المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بنقطة المراقبة المنصبة بمدخل مدينة مراكش، مباشرة بعد وصوله إلى المدينة على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين قادمة من شمال المملكة، وذلك بعد أن مكنت عملية التفتيش التي أخضع لها من حجز 2630 قرص طبي مخدر، تتكون من أقراص «Rivotril» الطبية وأقراص الإكستازي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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