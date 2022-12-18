وجدة..توقيف شخص لتورطه في حيازة بندقية مصنعة بطريقة تقليدية

2022-12-18 / 19:29
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هبة بريس -

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن وجدة، أمس السبت 17 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قيادة سيارة تستعمل قنينات الغاز كمصدر للطاقة وحيازة بندقية صيد مصنعة بطريقة تقليدية.

وجرى توقيف المشتبه فيه أثناء قيادته لسيارة خفيفة، تم تغيير خصائصها الميكانيكية لتعمل بقنينات الغاز كمصدر للطاقة بدل البنزين، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في حوادث وأخطار على مالك السيارة وركابها، وكذا مستعملي الطريق.
عملية التفتيش المنجزة على متن هذه السيارة، مكنت أيضا من حجز بندقية صيد مصنعة بطريقة تقليدية، تعمل بذخيرة عبارة عن كريات معدنية صغيرة، فضلا عن حجز أجزاء من بندقية أخرى مشابهة في طور التصنيع بمنزله.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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