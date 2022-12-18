مبابي يتوج بجائزة هداف كأس العالم

هبة بريس - القسم الرياضي

سيتوج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل هداف في كأس العالم “قطر 2022″، وذلك بعد انتهاء المسابقة بفوز الأرجنتيني باللقب.

توجت الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد التغلب على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بنتيجة (3-3).

وسجل مبابي هاتريك في النهائي، ليرفع رصيده الى 8 أهداف في هذه النسخة ويتوج بجائزة الحذاء الذهبي.

يذكر أن ليونيل ميسي ثاني الهدافين في هذه النسخة برصيد 7 أهداف.

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