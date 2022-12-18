للمرة الثالثة في تاريخها ..الأرجنتين تتوج بطلا لكأس العالم “قطر 2022”

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2022-12-18 / 19:03
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هبة بريس - القسم الرياضي

توج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

وانتهى الوقت الأصلي بين الأرجنتين وفرنسا بالتعادل (2-2) في نهائي مونديال قطر 2022، الأحد على استاد لوسيل، ليحتكم المنتخبين إلى الأشواط الإضافية.

وكان منتخب “التانغو” متقدّما في المباراة، بهدف من ضربة جزاء ترجمها ليونيل ميسي إلى هدف الدقيقة 23، قبل أن يضيف دي ماريا الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36.

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قلصت فرنسا الفارق بركلة جزاء سجلها النجم كيليان مبابي في الدقيقة 80، وعاد بعدها بدقيقة، ليسجّل هدفا ثانيا للديوك.

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‫12 تعليقات

  1. C’était un match hyper stressant. Les tricheurs sont out, c’est l’essentiel !
    On n’a pas vu la tête de micron à la fin des penaltys. Justice est rendue pour notre équipe et tous les Marocains

  2. مجرد تساؤل.
    ما كنت أخشاه في مونديال قطر الجميل !!!؟؟؟
    أن تفوز بها دولة استعمارية.
    مليون ونصف مليون مبروك للأرجتين الذي صرف عنا هذا الكابوس.

  12. L’entraîneur de la France , on dirait le maestro de es entraîneurs de singes à Jame3 el fana a Marrakech . Sans les africains la France es t nulle

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