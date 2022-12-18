للمرة الثالثة في تاريخها ..الأرجنتين تتوج بطلا لكأس العالم “قطر 2022”

هبة بريس - القسم الرياضي

توج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

وانتهى الوقت الأصلي بين الأرجنتين وفرنسا بالتعادل (2-2) في نهائي مونديال قطر 2022، الأحد على استاد لوسيل، ليحتكم المنتخبين إلى الأشواط الإضافية.

وكان منتخب “التانغو” متقدّما في المباراة، بهدف من ضربة جزاء ترجمها ليونيل ميسي إلى هدف الدقيقة 23، قبل أن يضيف دي ماريا الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36.

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قلصت فرنسا الفارق بركلة جزاء سجلها النجم كيليان مبابي في الدقيقة 80، وعاد بعدها بدقيقة، ليسجّل هدفا ثانيا للديوك.

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