تدخلا من أجل حمل العلم الوطني ..حموشي ينوه ويكافئ شرطيين بالبيضاء

هبة بريس - الرباط

أشاد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بالحس المهني والوطني العالي والمتميز الذي تحلى بهما موظفا شرطة برتبة حارس أمن، يعملان بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بالدار البيضاء.

وثمن عبد اللطيف حموشي عاليا، في رسالة تنويه مرفقة بمكافئة تحفيزية موجهة إلى الشرطيين، تصرفهما المفعم بالوطنية الصادقة، وذلك على خلفية تدخلهما من أجل حمل العلم الوطني الذي سقط أرضا بفعل الأمطار الغزيرة بأحد شوارع مدينة الدار البيضاء، وهو السلوك الذي تم توثيقه بمقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على أن هذا التدخل يعكس المنسوب العالي للحس المهني والوطني عند عناصر الشرطة، كما يؤشر على تفاني موظفات وموظفي الشرطة في خدمة أمن الوطن والمواطنين، وحماية رموزه ومقدساته.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5