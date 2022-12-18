كوفيد-19 .. 38 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 56 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و864 ألف و068 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و417 ألف و510 شخصا، مقابل 24 مليون و916 ألف و957 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و323 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و820 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و253 ألف و671 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (12)، والرباط سلا القنيطرة (11)، ومراكش آسفي (6)، وسوس ماسة (4)، وجهة الشرق (3)، وفاس مكناس (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 855 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 10 حالات

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