التشريح الطبي يؤكد انتحار موثقة بفاس بمادة سامة.

هبة بريس – فاس

أظهرت نتائج التشريح الطبي الذي أجري على الموثقة التي عثر عليها جثة هامدة، صباح أول أمس الجمعة، أن الوفاة لم تكن طبيعية.

وذكرت مصادر” هبة بريس” أن الموثقة التي أجري على جثتها التشريح الطبي بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس بتعليمات النيابة الغامة المختصة ، قد تناولت مادة سامة .

الموثقة كانت قيد حياتها ، حسب ذات المصدر، تواجه حكما قضائيا بتهمة خيانة الأمانة حيث , أصدرت غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الإستئناف بفاس علنيا نهائيا وحضوريا في الشكل: قبول الإستئناف في الموضوع ، تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بسمع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم ” عبد ص – ع – ب ” الى سنة واحدة حبسا نافذا في حدود ثلاثة أشهر وموقف التنفيذ في الباقي و تلك المحكوم بها على المتهمة ” ع ” ت ” إلى سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و بتحميلها الصائر بالتضامن و بالقول بأداء المحكوم عليهما بالتضامن جميع المبالغ المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني وتحميلهما الصائر على النسبة والإجبار في الأذنى، وتم الطعن فيه بالنقض. ويقضي هذا الحكم بأداء مبلغ محدد في حوالي 680 مليون سنتيم لفائدة شخص توجد معه في حالة نزاع قضائي تواجه فيه تهما لها علاقة بخيانة الأمانة.

وأصدرت في حق الموثقة أحكاما قضائية تتعلق بالحجوزات على ممتلكاتها سواء منها المنقولة أو العقارية والبنكية.

ووفق ذات المصدر، فإنه تمت مباشرة إجراءات الحجز التحفظي على رسم عقاري في ملكيتها لضمان أداء هذا المبلغ، كما تمت مباشرة إجراءات الحجز على حساباتها البنكية، مشيرة إلى أن عددا من الرسوم العقارية قامت بتفويتها لفائدة أفراد من أسرتها، بما فيه الرسم العقاري الذي صدرت مسطرة الحجز بشأنه

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