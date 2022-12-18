الملك محمد السادس

الملك يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة العيد الوطني لبلاده

2022-12-18 / 12:19
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هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لأمير دولة قطر عن ” أطيب التهاني وأصدق المتمنيات، بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري بموصول التقدم والرفاه، تحت قيادتكم”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “إنني والشعب المغربي لنشاطركم مشاعر الفرحة بهذه المناسبة المجيدة التي أضفى عليها احتضان بلدكم المشرف لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، طابعا مميزا من البهجة والفخر والاعتزاز”.

وأضاف جلالته ” وهي مناسبة أيضا لأجدد الإعراب لسموكم عن تقديري الكبير لما يربطنا شخصيا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على الوطيد على مواصلة العمل سويا من أجل ترسيخ هذه الأواصر والمضي قدما في تمتين علاقات التعاون البناء، والتضامن الفاعل القائمة بين بلدينا بما يجسد الطموحات المشتركة لشعبينا الشقيقين”

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