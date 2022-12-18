الكأس الذهبية حائرة بين يدي ميسي ومبابي

هبة بريس _ وكالاتة

بعد 64 مباراة على مدى 29 يوماً، يصل مونديال قطر 2022 في كرة القدم إلى ختامه اليوم الأحد 18 دجنبر، بنهائي متلألئ بين الأرجنتين الحالمة بترصيع مسيرة نجمها ليونيل ميسي بالمجد وفرنسا الباحثة عن الانضمام إلى ناد ضيق للمحتفظين بلقبهم.

ويتوقع أن تكون مدرجات ملعب لوسيل ممتلئة بنحو تسعين الف متفرّج، معظمهم يدعمون الأرجنتين وميسي، إذ قال سفير الأرجنتين في قطر إنه يتوقع تواجد أربعين ألف مشجع أرجنتيني في الدوحة يوم المباراة.

وستكون الأنظار مركّزة على ميسي أفضل لاعب في العالم سبع مرات الذي حقق كلّ شيء في مسيرة رائعة، خصوصاً مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، لكن ينقصه اللقب العالمي الأكبر.

أما فرنسا المتوجة في 2018 عندما بزغ نجم مبابي بعمر التاسعة عشرة، فتأمل في أن تصبح أول منتخب يدافع عن لقبه بنجاح بعد البرازيل في 1962، علماً أن الفريق الثالث الذي حقق هذا الانجاز كان إيطاليا في 1938.

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