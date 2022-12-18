هذه جل الأرقام القياسية للمنتخب المغربي بمونديال قطر

رغم خسارة المنتخب المغربي في ربع النهائي، ونصف النهائي، أمام فرنسا وكرواتيا، فإنه استطاع أن يسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة، بعد وصوله إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022،

وفي الإنفوغراف أدناه أهم الأرقام القياسية التي حققها المنتخب المغربي بالمونديال: كما تناولتها الزميلة “عربي 21”

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