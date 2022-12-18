هذه جل الأرقام القياسية للمنتخب المغربي بمونديال قطر
رغم خسارة المنتخب المغربي في ربع النهائي، ونصف النهائي، أمام فرنسا وكرواتيا، فإنه استطاع أن يسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة، بعد وصوله إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022،
وفي الإنفوغراف أدناه أهم الأرقام القياسية التي حققها المنتخب المغربي بالمونديال: كما تناولتها الزميلة “عربي 21”
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إن الدرس الذي يمكن تعلمه من كرة القدم المغربية هو ضبط الفساد في مكاتب الدولة ، وخاصة في محاكم العدل ، على سبيل المثال ، في محاكم ورزازات وتنغير يصدرون الاحكام بسهولة دون المرور بالوثائق عن دفع ثمنها. كارثة لا أعلم حتى متى سيمر مفتشو العدل ليروا الخلل
ويبقى المنتخب الوطني المغربي احسن فريق عربي وافريقي وصل الى المربع الذهبي..
رغم العثرات التي وقع فيها المنتخب الوطني المغربي فخورين بإنجازهم ويبقى تاريخي..
النية و التفاني و الصدق في العمل له نتائج إيجابية على الجميع …
وليد الركراكي واللاعبون قدوة لكل مسؤول يسعى إلى خدمة وطنه بنية وإخلاص ووفاء..
كمنتم احسن فريق عربي وافريقي يصل النهائي..
شرفتم تاريخ المغرب في دور المجموعات وفي ثمن النهائي وأحرجتم واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ كريستيانو رونالدو في ربع النهائي شرفتم الأمة والقارة الإفريقية على الأراضي العربية الإسلامية القطرية بالوصول لدور النصف النهائي في المسابقة العالمية شكرا أسود الأطلس أفضل منتخب وجيل في تاريخ إفريقيا
سجل يا تاريخ فوز اسود الاطلس وحصوله على المركز الرابع في كاس العالم قطر 🇲🇦
2022..
شكرا لكم جميعا اسود الاطلس.
متمنياتنا بالتوفيق والنجاح والسداد ومسيرة موفقة..
انتم فخر العرب وافريقيا يا اسود..