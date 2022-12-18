رئيس الأرجنتين يعلن اعتزامه متابعة نهائي كأس العالم من منزله

هبة بريس

أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، إنه لن يسافر إلى قطر لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وغرد فرنانديز عبر “تويتر” قائلا: “مثل ملايين المواطنين، سأستمتع بنهائي كأس العالم في المنزل، سأعيش هذه اللحظات الرائعة كما عشتها من قبل، مع شعبي”.

وأعرب الرئيس الأرجنتيني عن ثقته في أن منتخب بلاده “سيقدم أفضل ما لديه في الملعب، كما سيكون المشجعون العظماء في المدرجات”.

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان قد سافر إلى قطر لحضور مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المغربي والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين مقابل لا شيء ليتأهلوا إلى المباراة النهائية في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وفي وقت سابق، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه الأرجنتين فرنسا في النهائي غدا الأحد.

وقال ميسي لصحيفة “أوليه” الرياضية الأرجنتينية: “أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي في النهائي”، وأضاف “ثمة سنوات عديدة قبل البطولة المقبلة، ولا أعتقد بأنني سأكون قادراً على فعل ذلك

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