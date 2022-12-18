هزة أرضية تضرب عرض ساحل إقليم أكادير.
هبة بريس _ الرباط
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.3 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم الأحد، بعرض ساحل إقليم أكادير.
وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم أكادير، وقعت على الساعة السابعة و 47 دقيقة و 4 ثواني صباحا (توقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 2 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 30.342 درجة شمالا، وخط الطول 9.731 درجة غربا.
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اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه..
لطفك يارب العالمين هذا انذار من الله تعالى الكوارث تتوالى وانتم لا زلتم في غفلة…
السبب البعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم .هزة أرضية إنذار لكل عاصي التبرج والإختلاط والمنكر..
كثرت المنكرات والفساد و الظلم حسبنا الله ونعم الوكيل..
اللهم لطفك و رحمتك و كرمك يا الله يا رحمن يا رحيم..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا..
الله اكبر ولله الحمد وهو على كل شيء قدير…
اكثروا من ذكر الله والله المستعان ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا في الدنيا والاخرة..
لطفك يا رب العالمين..