هزة أرضية تضرب عرض ساحل إقليم أكادير.

هبة بريس _ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.3 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم الأحد، بعرض ساحل إقليم أكادير.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم أكادير، وقعت على الساعة السابعة و 47 دقيقة و 4 ثواني صباحا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 2 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 30.342 درجة شمالا، وخط الطول 9.731 درجة غربا.

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