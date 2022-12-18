الأرجنتين وفرنسا فى نهائي كأس العالم 2022..القنوات الناقلة

هبة بريس

تشهد ملاعب العالم على مدار اليوم الأحد 18 – 12 – 2022 العديد من المواجهات القوية، على رأسها نهائي منافسات كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا.

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

الأرجنتين X فرنسا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

تأهل منتخب الأرجنتين إلي نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية مستحقة بالدور نصف النهائي، فيما تغلب منتخب فرنسا على المغرب بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، على قناة beIN Sports المفتوحة. ،دد

وإليكم أهم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 كالتالى:

beIN Sports المفتوحة

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 1 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

beIN Sports HD 5 Max

Alkass One HD

ITV 1 London

beIN Sports 1 FR

Arryadia TNT HD

Rai 1

Sport TV1 Portugal

Match Football 1

BBC One

KBC 1 Kenya

RTS 2 Senegal

CRTV Cameroon

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