الأرجنتين وفرنسا فى نهائي كأس العالم 2022..القنوات الناقلة
تشهد ملاعب العالم على مدار اليوم الأحد 18 – 12 – 2022 العديد من المواجهات القوية، على رأسها نهائي منافسات كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا.
مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة
الأرجنتين X فرنسا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
تأهل منتخب الأرجنتين إلي نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية مستحقة بالدور نصف النهائي، فيما تغلب منتخب فرنسا على المغرب بثنائية نظيفة.
ومن المقرر أن تذاع مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، على قناة beIN Sports المفتوحة. ،دد
وإليكم أهم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 كالتالى:
beIN Sports المفتوحة
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 1 Max
Alkass EXTRA One HD
Alkass EXTRA TWO HD
beIN Sports HD 5 Max
Alkass One HD
ITV 1 London
beIN Sports 1 FR
Arryadia TNT HD
Rai 1
Sport TV1 Portugal
Match Football 1
BBC One
KBC 1 Kenya
RTS 2 Senegal
CRTV Cameroon