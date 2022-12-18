المغربي” بلال الخنوس” يحقق حلم جده مع “أسود الأطلس”

2022-12-18 / 09:36
5
هبة بريس _ رياضة

حقق اللاعب الشاب بلال الخنوس المولود في بلجيكا حلم جده باللعب في صفوف منتخب بلد جذوره المغرب، وكانت بدايته من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وشارك الخنوس في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022 في كرة القدم والتي خسرها “أسود الأطلس” أمام كرواتيا 2-1، السبت على استاد خليفة الدولي.

وأصبح اللاعب الشاب بلال الخنوس أصغر لاعب عربي يخوض مباراة في كأس العالم بعمر 18 عاما و221 يوما.

وقالت والدته قبل الفوز الرائع على إسبانيا في ثمن النهائي لموقع “سبورتسا” البلجيكي: “لعب ابننا مع المنتخب البلجيكي (للفئات العمرية). طلب منه جده اللعب مع بلد جذوره بحال امتلاكه الخيار، وهذا ما قام به. من الرائع أن يتم اختياره لخوض كأس العالم وهو بعمر الثامنة عشرة. نأمل أن يمنحه المدرب بضع دقائق”.

ويبدو أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بعد ست مباريات حقق فيها المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، سمع كلام والدة الخنوس، ودفع بأصغر لاعب في تشكيلته الأساسية التي أجرى عليها ثلاثة تغييرات فقط مقارنة مع نصف نهائي خسره أمام فرنسا.

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الشاب المولود في 10 أيار/مايو 2004 بدأ مرتبكا، فحفزه قدوته قائد الفريق حكيم زياش، ثم دخل في الأجواء تدريجيا وبدا مرتاحا أكثر.

وجاء مردوده الهجومي الأول في الدقيقة 32، عندما لعب تمريرة في العمق لسفيان بوفال أهدرها داخل المنطقة. لكن الدقيقة 42 لم تبتسم له كثيراً عندما كانت النتيجة متعادلة 1-1، فبعد افتكاكه الكرة على مدخل منطقة الحارس ياسين بونو، خسرها لتصل إلى ميسلاف أورتشيتش الذي سجل الهدف الثاني قبل الدخول إلى غرف الملابس.

وقدم اللاعب أداء جيدا قبل أن يستبدل في الدقيقة 56 فخرج معانقا الركراكي ومفسحا المجال لعز الدين أوناحي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هذه جل الأرقام القياسية للمنتخب المغربي بمونديال قطر

هذه جل الأرقام القياسية للمنتخب المغربي بمونديال قطر

2022-12-18 / 10:59
Photo of رئيس الأرجنتين يعلن اعتزامه متابعة نهائي كأس العالم من منزله

رئيس الأرجنتين يعلن اعتزامه متابعة نهائي كأس العالم من…

2022-12-18 / 10:27
Photo of الأرجنتين وفرنسا فى نهائي كأس العالم 2022..القنوات الناقلة

الأرجنتين وفرنسا فى نهائي كأس العالم 2022..القنوات الناقلة

2022-12-18 / 10:04
Photo of حكيمي يعتذر من رئيس الفيفا

حكيمي يعتذر من رئيس الفيفا

2022-12-18 / 09:28
Photo of بنزيما يرفض مرافقة ماكرون إلى قطر لحضور نهائي المونديال

بنزيما يرفض مرافقة ماكرون إلى قطر لحضور نهائي المونديال

2022-12-17 / 23:06
Photo of الغرافي ل”هبة بريس “: الأسود بصموا على انجاز تاريخي وغير مسبوق

الغرافي ل”هبة بريس “: الأسود بصموا على انجاز تاريخي…

2022-12-17 / 22:45
Photo of عشية نهائي كأس العالم فيروس غريب يصيب 3 لاعبين من المنتخب الفرنسي

عشية نهائي كأس العالم فيروس غريب يصيب 3 لاعبين…

2022-12-17 / 22:28
Photo of حكيمي ينتفض في وجه رئيس “فيفا” بعد نهاية مباراة المغرب ضد كرواتيا: ماذا تريدون منا ؟

حكيمي ينتفض في وجه رئيس “فيفا” بعد نهاية مباراة…

2022-12-17 / 22:10
Photo of الإتحاد المصري يهنئ أسود الأطلس على مشوارهم المميز في كأس العالم

الإتحاد المصري يهنئ أسود الأطلس على مشوارهم المميز في…

2022-12-17 / 21:57
Photo of الركراكي : خروج الملك للاحتفال مع الشعب بفوز الأسود سيبقى راسخا في ذاكرتي

الركراكي : خروج الملك للاحتفال مع الشعب بفوز الأسود…

2022-12-17 / 20:39

‫5 تعليقات

  4. مستقبل المنتخب المغربي والمغاربة انشاء الله
    لديه غيرة قوية على بلاده المغرب نتمنى له التوفيق انشاء الله..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق