طقس الأحد : جو بارد وتشكل كتل صبابية

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم لأحد، أن تتشكل كتل ضبابية، خلال الليل والصباح، بالسهول الشمالية والوسطى، وبالمنطقة الشرقية، وكذا بشمال الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالهضاب العليا، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و 12 درجة بالسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس، وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 14 و 20 درجة بالجنوب، وستكون ما بين 12 و 16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فيرتقب أن تشهد ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبالساحل الأطلسي.

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