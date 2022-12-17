فيدرالية اليسار تعقد مؤتمرها الاندماجي وتعلن ميلاد حزب جديد
هبة بريس - الرباط
افتتحت أحزاب فيدرالية اليسار، مؤتمرها الاندماجي اليوم السبت 17 دجنبر ببوزنيقة، على ايقاع شعار “وحدة وحدة يا يسار لتحقيق الانتصار ” و”هذا صوت المناضل الاندماج يكون في الحين”…
وأعلنت أحزاب فيدرالية اليسار عن ميلاد حزب جديد يتوقع أن تطلق عليه حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بعدما قررت الفيدرالية على لسان قيادتها الدخول في فترة انتقالية لسنتين .
وقال مناضلو أحزاب فيدرالية اليسار أن المؤتمر الاندماجي، يعد انطلاقة حقيقية وجديدة من أجل يسار موحد، وأن هذه لحظة تاريخية من أجل تعديل موازين القوى في البلاد، وبأن وحدة اليسار حلم أصبح حقيقة وأن فيدرالية اليسار لبنة لتوحيد يسار قادر على مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
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3 تعليقات
سر النجاح الإخلاص في بناء الوطن على أسس علمية عملية مهما طال الزمن، لأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض.
لا احزاب ولا هم يحزنون
منذ خمسين سنة وازيد ولا يوجد سوى النهب والفساد
هذا ماكان ينقصنا حزب ءاخر جديد ياللعجب كم عدد الاحزاب فى بلادنا وكم عدد الاحزاب فى امريكا والمانيا وفرنس وووووووو الدول الكبرى عدد الاحزاب فيها لايتعدى رؤوس الاصابيع بينما نحن عندنا عشرات الاحزاب ولا زلنا فى الزيادة اتساءل هل نحن بحاجة الى حزب ءاخر جديد ومثلن كمثل من قال اش خصك العريان قال خصني لخواتم اسيدى