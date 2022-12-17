فيدرالية اليسار تعقد مؤتمرها الاندماجي وتعلن ميلاد حزب جديد

هبة بريس - الرباط

افتتحت أحزاب فيدرالية اليسار، مؤتمرها الاندماجي اليوم السبت 17 دجنبر ببوزنيقة، على ايقاع شعار “وحدة وحدة يا يسار لتحقيق الانتصار ” و”هذا صوت المناضل الاندماج يكون في الحين”…

وأعلنت أحزاب فيدرالية اليسار عن ميلاد حزب جديد يتوقع أن تطلق عليه حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بعدما قررت الفيدرالية على لسان قيادتها الدخول في فترة انتقالية لسنتين .

وقال مناضلو أحزاب فيدرالية اليسار أن المؤتمر الاندماجي، يعد انطلاقة حقيقية وجديدة من أجل يسار موحد، وأن هذه لحظة تاريخية من أجل تعديل موازين القوى في البلاد، وبأن وحدة اليسار حلم أصبح حقيقة وأن فيدرالية اليسار لبنة لتوحيد يسار قادر على مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.

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