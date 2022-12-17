حكيمي ينتفض في وجه رئيس “فيفا” بعد نهاية مباراة المغرب ضد كرواتيا: ماذا تريدون منا ؟

هبة بريس - القسم الرياضي

انتفض الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي في وجه جياني اينفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم بعد نهاية مباراة المغرب ضد كرواتيا، ضمن مباراة ترتيب كأس العالم قطر 2022.

ووفقا لشبكة قنوات الكأس القطرية فإن حكيمي دخل في نقاش حاد مع اينفانتينو بعد نهاية المباراة في النفق المؤدي إلى مستودعات الملابس.

وحسب نفس المصدر فإن صوت النقاش كان مرتفعا، بعدما تعرض المنتخب الوطني لظلم تحكيمي في مباراتيه الأخيرتين أمام كل من فرنسا وكرواتيا.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 1 3