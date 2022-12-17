الإتحاد المصري يهنئ أسود الأطلس على مشوارهم المميز في كأس العالم

هبة بريس - القسم الرياضي

هنأ الإتحاد المصري لكرة القدم المنتخب الوطني المغربي على مشواره المميز في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكتب الحساب الرسمي للإتحاد المصري على تويتر :”يتقدم الإتحاد المصري برئاسة الأستاذ جمال علام بخاص التهنئة لنظيره المغربي وجموع الجماهير المغربية الشقيقة، بعد المشوار التاريخي للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2022، تقديم مسيرة مشرفة للكرة العربية والأفريقية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0