دعم الإنتاج السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الثالثة لسنة 2022

هبة بريس - و م ع

كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية عن مشاريع الأفلام المستفيدة من تسبيق على المداخيل برسم الدورة الثالثة من سنة 2022، والتي تمت دراستها خلال جلسة عقدت من 12 إلى 16 دجنبر الجاري، برئاسة غيتة الخياط.

وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي، بأن اللجنة درست تسبيقا على المداخيل بعد الإنتاج لمشروعي فيلمين قصيرين، وكذلك تسبيقا على المداخيل قبل الإنتاج يهم 40 مشروع فيلم طويل، وثلاث مشاريع أفلام قصيرة، ومشروعي فيلمين وثائقيين من صنف الدراما، وثلاثة مشاريع للمساهمة في كتابة السيناريو.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ضمن فئة الأفلام الوثائقية المتصلة بالثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، تداولت اللجنة حول 34 مشروعا تم ترشيحهم لنيل التسبيق على المداخيل قبل الإنتاج.

وفي ختام مداولاتها، يضيف البلاغ، قررت اللجنة، بخصوص فئة الأفلام الدرامية، منح تسبيق على المداخيل (قبل الإنتاج) بقيمة أربعة ملايين درهم لمشروع فيلم طويل تحت عنوان (PRINCESSE DE JBEL OSFOUR) “أميرة جبل عصفور”، لشركة “ASKA PROD”، سيتم إخراجه من طرف كمال الدين بنعبيد، عن سيناريومن إعداده.

وقررت اللجنة أيضا رصد مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل بعنوان (JUSQU’ L’AUBE) “حتى مطلع الفجر”، الذي تقدمت به شركة (OUARZAZATE FILMS)، ومن سيناريو وإخراج محمد زين الدين.

وتم تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم (3،500،000.00 درهم) لمشروع الفيلم الروائي الطويل “GRAND PETIT FRÈRE / عزيزي الصغير”، الذي تقدمه لشركة “JANAPROD”، والذي سيتولى إخرجه كريمة الكنوني، عن سيناريو كريمة كنوني وديفيد فيليمين. كما تم تخصيص مبلغ مليوني وثمانمائة ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل (Sonate Nocturne) “مقطوعة ليلية” لشركة (MOUTON ROUGE FILMS)، ومن إخراج عبد السلام القلعي، وفق سيناريو من إعداده.

وبحسب المركز السينمائي، كما تم رصد مبلغ مليوني وثمانمائة ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل (PLAGIAT / GLOIRE USURPEE) ” الانتحال/ المجد المغشوش) لشركة (ARTS FILMS PRODUCTIONS)، ومن إخراج عزيز سالم، وفقا لسيناريو من إعداده، مشيرا إلى أنه تم منح مبلغ مليوني وثلاثمائة وأربعين ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي بعنوان (L’actrice) “الممثلة”، المقدم من طرف شركة (ZAMANE COM)، سيخرجه حسن غنجة عن سيناريو من إعداده.

كما تم منح مبلغ مائة وخمسين ألف درهم لمشروع الفيلم القصير (Garden Paradise) “حديقة الجنة”، لشركة (IRIS PROD)، ستقوم بإخراجه صونيا الطراب، عن سيناريو من إعدادها.

وعن الفئة نفسها، قررت اللجنة أن تمنح مبلغ ثلاثين ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل (Rêve Interdit) “الحلم الممنوع”، الذي قدمته شركة (AIT Z PRODUCTIONS) بناء على سيناريو لحسن زينون، بالإضافة إلى دعم للمساهمة في كتابة السيناريو قدره ثلاثون ألف درهم، استفاد منه مشروع الفيلم الطويل (الحسيفة)، لشركة (CHAMS PRO)، والذي سيخرجه عبد الله الزروالي، انطلاقا من نصه الخاص.

وفي إطار المساهمة في إعادة كتابة السيناريو كذلك، قررت اللجنة منح مبلغ ثلاثين ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي بعنوان (tagant) الغابة، لشركة (DUNAS PRODUCTION)، من إخراج أحمد بايدو، بناء على سيناريو محمد بكريم.

كما تم منح مبلغ ثلاثين ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي بعنوان (عروسة وعريس)، لشركة (CINE STAR PLUS)، والذي سيخرجه محمد اليونسي، عن سيناريو من إعداده، في حين تم رصد مبلغ ثلاثين ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل “رحلة الأوراق”، من تقديم شركة (ALS MEDIA)، وإخراج حميد زيان، عن سيناريو محمد شويكة.

وتابع البلاغ، في السياق ذاته، أنه تم – أيضا- منح مبلغ ثلاثين ألف درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل بعنوان (Mistral) “ميسترال” المقدم من شركة (GEM PRODUCTION) )، والذي سيخرجه محمد مفتكر، عن سيناريو من كتابته، مضيفا أنه تم رصد مبلغ ثلاثين ألف درهملمشروع الفيلم الوثائقي بعنوان (Les Messagers) “الرسل”، لشركة (WIWAN FILMS)، عن سيناريو محمد كومان وبإخراجه.

وبخصوص الأفلام الوثائقية المتصلة بالثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، منحت الهيئة تسبيقا على المداخيل قبل الإنتاج قيمته ستمائة ألف درهم لمشروع وثائقي بعنوان النحام الوردي، نداء الصحراء، لشركة (DELTA PRODUCTION)، من إخراج حسن خير وعن سيماريو من إعداده.

بالإضافة إلى ذلك، تم منح مبلغ ستمائة ألف درهم لمشروع وثائقي بعنوان “Dayyar”، لشركة (SAHARINA PRODUCTION، والذي سيخرجه سيدي محمد الدريسي عن سيناريو من إعداده.

كما تم منح مبلغ ستمائة ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي “أميناتا” المقدم من شركة (SAWT SAHRA MEDIA)، والذي سيخرجه سعيد زريبيع، وفق سيناريو من إعداده.

وأردف المركز السينمائي أنه تم، كذلك، رصد مبلغ ستمائة ألف درهم للمشروع الوثائقي “الغيبة”، المقدم من طرف شركة (FG ART PRODUCTION)، والذي سيخرجه محمد أحمد باجة عن نصه الخاص، مشيرا إلى أنه تم منح مبلغ ستمائة ألف درهم للمشروع الوثائقي (Fleur des sables)، لشركة (MADES VISION)، والذي سيخرجه جواد بابيلي، عن سيناريو محمد بوهاري.

كما تم منح مبلغ ستمائة ألف درهم للمشروع الوثائقي بعنوان “الهيلالة Lhaylala”، المقدم من شركة (ASSDAM VISION)، وسيخرجه إسماعيل لويج، عن سيناريو سيدي السالك البودناني، ومبلغ ستمائة ألف درهم للمشروع الوثائقي “الكيطنة”، لشركة (ORYX VISION)، والذي سيخرجه فريد الركراكي عن سيناريو لمغفري نعمة.

وتم تخصيص مبلغ خمسمائة وخمسين ألف درهم لمشروع وثائقي بعنوان “تلمزون ذاكرة الصحراء”، لشركة (BEST DRONE)، والذي سيخرجه أحمد بوشلغوا، عن نصه الخاص.

علاوة على ذلك، تم تقديم مبلغ خمسمائة وعشرة آلاف درهم لمشروع وثائقي بعنوان “لمراح”، لشركة (LMK PRODUCTION)، والذي سيخرجه سعيد سليماني انطلاقا من سيناريو للا خديجاتو دادة، بينما عاد مبلغ خمسمائة ألف درهم (500.000.00 درهم) إلى المشروع الوثائقي “جاكوار”، لشركة (SAKIA PRO)، من إخراج رشيد زكي وعن سيناريو ديجا الموسوي.

كما تم منح مبلغ خمسمائة ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي “جارية الهلال”، المقدم من طرف شركة (IMRIKLIE VISION)، والذي سيخرجه عبد الحكيم بيداوي عن سيناريو سيد أحمد الأغجار، ومبلغ خمسة مائة ألف درهم لمشروع وثائقي بعنوان “عود الإسم” لشركة (COLORS PROD)، والذي سيخرجه عبد اللطيف نسيب، انطلاقا من سيناريو رشيد البكاي.

وعن الفئة ذاتها، تم رصد مبلغ خمسمائة ألف درهم لمشروع وثائقي بعنوان “القصبة”، تقدمت به شركة (SI FILMS)، وسيخرجه شاكر لخليفي، عن سيناريو سعداني دادا.

وبين المركز السينمائي أنه بخصوص فئة المساهمة في إعادة كتابة السيناريو، فقد تم منح مبلغ أربعين ألف درهم لمشروع وثائقي بعنوان “كحلة لعزيزة”، المقدم من قبل شركة (SOUHAILA MEDIA)، والذي سيخرجه سعيد كوكاز، عن سيناريو فعراس علي، مضيفا أنه تم منح مبلغ أربعين ألف درهم لمشروع وثائقي بعنوان “سيرة مدينة”، لشركة (RIHAB PROD)، والذي سيخرجه الهواري غوباري، وفق سيناريو لعبد الواحد الموحتاني.

كما تم منح مبلغ أربعين ألف درهم لمشروع وثائقي بعنوان “حفر في الذاكرة”، لشركة (ARTPHILIA)، ومن إخراج فاطمة الجابية، عن سيناريو لياسين باهي وعثمان سيلون.

إلى جانب ذلك، تم تقديم مبلغ أربعين ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي “Generaciones de paz”، الذي تقدمت به المقدم من شركة (LAAYOUNE PRO)، وسيخرجه لطفي أيت جاوي، عن سيناريو أحمد زقران، مع تحديد مبلغ أربعين ألف درهم للمشروع الوثائقي بعنوان “أقدام رملية” المقدم من شركة (MEDIA CONCEPT)، والذي سيخرجه حسن معناني عن سيناريو سعيد منتسب.

وتم منح مبلغ أربعين ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي “القدس الصغيرة” المقدم من شركة (N-FILMS)، والذي سيخرجه مبارك لاركو ، عن سيناريو نور الدين أغاراس.

وتم، أيضا، حسب المركز السينمائي، منح مبلغ أربعين ألف درهم للمشروع الوثائقي “Los ocho”، لشركة (TIRES PRODUCTION)، والذي ستخرج ماجدة بنكيران عن سيناريو سالم بلال، لافتا إلى أنه تم تخصيص مبلغ قدره أربعون ألف درهم للمشروع الوثائقي “ماريونت”، لشركة (رولا ميديا)، ​​الذي سيخرجه محمد مروان كمال، عن سيناريو كريم بنبو.

وانعقدت هذه الدورة بحضور أعضاء اللجنة وبحضور الأعضاء، صوفيا حبيبة بلقاسم، نزهة الحضرمي، ولبنى الطاهري، وحميد تباتو، وسيدي محمد فاضل الجماني، ومراد لطيفي.

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