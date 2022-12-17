المبعوث الاممي الى ليبيا

المبعوث الأممي الى ليبيا يحذر من بوادر التقسيم في البلاد

2022-12-17 / 21:23
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هبة بريس - وكالات

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، من بوادر التقسيم في البلاد بسبب وجود حكومتين متوازيتين ومؤسسات منفصلة في الشرق والغرب، محملاً جميع القادة السياسيين مسؤولية ما وصفها بالتطورات المزعجة لمستقبل البلاد.

ولفت باتيلي، في إحاطته الشهرية الجمعة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، إلى غياب دستور متفق عليه والاستياء المتزايد في جميع المناطق جراء التوزيع غير المتكافئ لعائدات البلاد امن النفط والغاز.

وشدد على ضرورة البحث عن “آليات بديلة لتخفيف المعاناة” إذا لم يستطع مجلسا النواب والأعلى للدولة التوصل لاتفاق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات بسرعة، داعيا رئيسي المجلسين إلى “الترفع عن المصالح الشخصية والفئوية” والعمل على إنجاز القاعدة خلال أجل زمني محدد.

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‫4 تعليقات

  1. خرائط الطريق بالملايين والنتيجة صفر لان اى مبعوت امم الى ليبيا لا يرد اللاستقرار ولا الخير لليبيا

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