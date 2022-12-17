السفير الأمريكي بالرباط يزور “قلعة الطوريس” ضواحي الحسيمة

2022-12-17 / 21:18
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قام سفير الولايات المتحدة،بالرباط، بونيت تالوار، يوم أمس الجمعة 16 دجنبر الجاري.بزيارة الى مدينة الحسيمة ، حيث ترأس حفل اختتام مشروع ترميم قلعة الطريس.

وتاتي زيارة السفير الامريكي ، لقلعة الطوريس الأثري في اطار مشروع الترميم المدعوم من قبل صندوق السفراء الأمريكيين. للمحافظة على التراث الثقافي، حيث تقدم السفير الامريكي بالشكر لوزارة الثقافة والحكومة المغربية على دعمهما، مؤكدا على على اهمية مشروع ترميم القلعة، لعدة اعتبارات منها الحفاظ على الموروث الثقافي للمنطقة، الذي يشكل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية.

وكانت الحكومة الأمريكية قد قدمت دعما قدره 170 ألف دولار أمريكي لترميم قلعة طوريس، وهو موقع أثري يرجع إلى القرن الثالث عشر يتواجد بالمنتزه الوطني بالحسيمة.

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