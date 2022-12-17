الرباط .. اختتام أشغال الدورة العادية ال30 للمجلس العلمي الأعلى

هبة بريس - و م ع

اختتمت، اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة العادية الـ 30 للمجلس العلمي الأعلى، بالمصادقة على مشروعي برنامج العمل السنوي وميزانية السنة المالية 2023 للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية.

وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة الختامية لأشغال المجلس، التي تميزت بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أبرز رئيس المجلس العلمي لعمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان، محمد موشان، أن هذه الدورة تميزت بالمصادقة على البرنامج السنوي للمجلس، الذي يشتمل على أنشطة ومحاضرات وندوات ولقاءات، فضلا عن تكوينات للأئمة والمرشدين والوعاظ والخطباء، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يروم الارتقاء بالخطاب الديني بالمملكة.

وأضاف موشان أنه تمت أيضا المصادقة على ميزانية المجالس العلمية المحلية وميزانية المجلس العلمي الأعلى لسنة 2023، وتوزيعها حسب البرنامج السنوي، حتى تقوم المجالس العلمية بدورها على أحسن وجه.

وبعد أن ذكر بانعقاد لجنة خطة ميثاق العلماء، التي تروم تأهيل الأئمة والارتقاء بالخطاب الديني، أكد موشان أن هذه الخطة، التي مر على اعتمادها 13 سنة، حققت “نتائج طيبة”، مشددا على الحاجة إلى تقييم هذا العمل والارتقاء به، وتجديد الخطاب الديني، فضلا عن إضافة مواد وتكوينات جديدة للأئمة تروم الارتقاء بوظيفة الإمام.

وأشار إلى أنه من بين اللجان المنعقدة كذلك، لجنة الإفتاء، المعنية بتوحيد خطة الإفتاء في المملكة، وتوحيد الرؤية إزاء القضايا والفتاوى المطروحة أمام المجلس العلمي، مؤكدا أن هذه اللجنة “تناولت بالتحليل والدراسة النوازل التي عرضت عليها”.

وتميز جدول أعمال الدورة الـ30 للمجلس بتقييم عمل المجلس العلمي الأعلى والمجالس المحلية منذ الدورة الأخيرة، وكذا نشاط المجالس المحلية في محيطها، لاسيما ما يتعلق بجانبي الوقاية والتنمية، إلى جانب الوقوف عند حصيلة برامج التبليغ ومقاصد تحقيق الحياة الطيبة، وترشيد عمل الأئمة المرشدين والمرشدات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0