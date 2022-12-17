وزير الداخلية الفرنسي

بالتزامن مع لقاء بوريطة ووزيرة خارجية فرنسا .. وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر

2022-12-17 / 19:51
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هبة بريس - الرباط

وصل وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في زيارة مفاجئة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بداية من أمس الجمعة.

ولم يعلن عن هذه الزيارة مسبقا، وهي تعد الثالثة من نوعها لمسؤول فرنسي، منذ نحو أربعة أشهر، بعد زيارة ماكرون، والوزير الأول، إليزابيت بورن، رفقة 14 وزيرا في أكتوبر المنصرم الى قصر المرادية , حيث سيناقش مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد، قضية الهجرة والتاشيرات .

وتأتي زيارة وزير الداخلية الفرنسي الى الجزائر بالتزامن مع زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى المغرب، الجمعة وهي الزيارة التي أنهت “أزمة التأشيرات” التي عكرت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أكثر من عام.

كما صرحت كولونا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثات بينهما عن موقف باريس الداعم للمقترح المغربي بخصوص منح الاقاليم الجنوبية حكما ذاتيا لانهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

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