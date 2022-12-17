حزب لشكر يدعو الحكومة لاستخلاص العبر من “أسود المونديال”

2022-12-17 / 19:08
7
هبة بريس - الرباط

دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الحكومة والجماعات الترابية إلى استلهام الدروس من المشاركة المغربية بمونديال قطر 2022.

وقال بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ، ان “ما تم تحقيقه، وجب أن نستخلص منه العبر والدروس الدالة، ومن ذلك ضرورة الاهتمام بباقي الأنواع الرياضية، وأن يطال كذلك الاهتمام الرياضة المدرسية، والرياضات النسوية، والاهتمام من طرف الحكومة والمجالس الترابية بالبنيات الرياضية، وخصوصا تلك التي تضطلع بوظيفة التكوين والتنشئة”.

واعتبر حزب لشكر ان هذا “الاانتصارات تتجاوز البعد الرياضي على أهميته، لتدل على قدرة شعوب ودول الجنوب على مقارعة الكبار، وعلى تجسير الهوة متى توفرت الإرادة والإمكانيات والرؤية، خصوصا في وجود رأسمال بشري غني ومؤهل”.

وأشاد حزب الوردة في الوقت نفسه بجهود ممثلي الحزب لمحاصرة الطرح الانفصالي في المؤتمر الأخير للأممية الاشتراكية الذي انعقد بإسبانيا.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالتزامن مع لقاء بوريطة ووزيرة خارجية فرنسا .. وزير الداخلية الفرنسي في الجزائر

بالتزامن مع لقاء بوريطة ووزيرة خارجية فرنسا .. وزير…

2022-12-17 / 19:51
Photo of بوريطة يدعو إلى علاقة مغربية – فرنسية تتلاءم مع تطور المملكة

بوريطة يدعو إلى علاقة مغربية – فرنسية تتلاءم مع…

2022-12-16 / 22:17
Photo of لقاء بين مستشارين مغاربة وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

لقاء بين مستشارين مغاربة وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

2022-12-16 / 22:03
Photo of بوريطة..البلدان القريبة من ملف الصحراء مدعوة إلى المساهمة في إيجاد أفق للحل

بوريطة..البلدان القريبة من ملف الصحراء مدعوة إلى المساهمة في…

2022-12-16 / 19:57
Photo of تسوية نزاع الصحراء .. تأكيد على حصرية العملية السياسية الأممية

تسوية نزاع الصحراء .. تأكيد على حصرية العملية السياسية…

2022-12-16 / 19:13
Photo of مؤشرات نهاية الأزمة بين المغرب وفرنسا ( قراءة وتحليل )

مؤشرات نهاية الأزمة بين المغرب وفرنسا ( قراءة وتحليل…

2022-12-16 / 18:38
Photo of تعيين سفير جديد لباريس بالرباط

تعيين سفير جديد لباريس بالرباط

2022-12-16 / 18:34
Photo of فرنسا تؤكد موقفها “الواضح والثابت” بخصوص قضية الصحراء المغربية

فرنسا تؤكد موقفها “الواضح والثابت” بخصوص قضية الصحراء المغربية

2022-12-16 / 17:56
Photo of بسبب “واقعة التذاكر”.. “الأحرار” يحيل الحيداوي على أنظار لجنة التأديب

بسبب “واقعة التذاكر”.. “الأحرار” يحيل الحيداوي على أنظار لجنة…

2022-12-16 / 17:50
Photo of المغرب- النمسا.. التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

المغرب- النمسا.. التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين…

2022-12-16 / 17:07

‫7 تعليقات

  2. شرفتوا العرب وأفريقيا اسود الأطلس مركز رابع كأس عالم إنجاز تاريخي ♥️👏🏻

  3. المربع الذهبي وصولنا اليه إنجاز تاريخي الحمد الله. 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 الفخر

  4. الف مبروك لأسود الأطلس على هذا الإنجاز الكبير وحصولكم على المركز الرابع خيرها في غيرها وإن شاء الله كأس افريقيا

  6. الحمد لله المنتخب المغربي شرف كل العرب المرتبة الرابعة مركز جد مشرف

  7. شكرا للمنتخب المغربي الممثل من أبناء الجالية، اصحاب مبادئ حب الوطن العائلة مساعدة المحتاجين، نرجوا منكم ايها الأحزاب السياسية ان تتعلموا الدروس من أبناء الجالية وكوادرها، وأن لا تكون الأحزاب مكونة من أجل تقاسم المصالح واموال الشعب المسكين…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق