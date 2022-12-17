حزب لشكر يدعو الحكومة لاستخلاص العبر من “أسود المونديال”

هبة بريس - الرباط

دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الحكومة والجماعات الترابية إلى استلهام الدروس من المشاركة المغربية بمونديال قطر 2022.

وقال بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ، ان “ما تم تحقيقه، وجب أن نستخلص منه العبر والدروس الدالة، ومن ذلك ضرورة الاهتمام بباقي الأنواع الرياضية، وأن يطال كذلك الاهتمام الرياضة المدرسية، والرياضات النسوية، والاهتمام من طرف الحكومة والمجالس الترابية بالبنيات الرياضية، وخصوصا تلك التي تضطلع بوظيفة التكوين والتنشئة”.

واعتبر حزب لشكر ان هذا “الاانتصارات تتجاوز البعد الرياضي على أهميته، لتدل على قدرة شعوب ودول الجنوب على مقارعة الكبار، وعلى تجسير الهوة متى توفرت الإرادة والإمكانيات والرؤية، خصوصا في وجود رأسمال بشري غني ومؤهل”.

وأشاد حزب الوردة في الوقت نفسه بجهود ممثلي الحزب لمحاصرة الطرح الانفصالي في المؤتمر الأخير للأممية الاشتراكية الذي انعقد بإسبانيا.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8