حزب لشكر يدعو الحكومة لاستخلاص العبر من “أسود المونديال”
دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الحكومة والجماعات الترابية إلى استلهام الدروس من المشاركة المغربية بمونديال قطر 2022.
وقال بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ، ان “ما تم تحقيقه، وجب أن نستخلص منه العبر والدروس الدالة، ومن ذلك ضرورة الاهتمام بباقي الأنواع الرياضية، وأن يطال كذلك الاهتمام الرياضة المدرسية، والرياضات النسوية، والاهتمام من طرف الحكومة والمجالس الترابية بالبنيات الرياضية، وخصوصا تلك التي تضطلع بوظيفة التكوين والتنشئة”.
واعتبر حزب لشكر ان هذا “الاانتصارات تتجاوز البعد الرياضي على أهميته، لتدل على قدرة شعوب ودول الجنوب على مقارعة الكبار، وعلى تجسير الهوة متى توفرت الإرادة والإمكانيات والرؤية، خصوصا في وجود رأسمال بشري غني ومؤهل”.
وأشاد حزب الوردة في الوقت نفسه بجهود ممثلي الحزب لمحاصرة الطرح الانفصالي في المؤتمر الأخير للأممية الاشتراكية الذي انعقد بإسبانيا.
7 تعليقات
المغرب وبكل فخر رابع العالم شكرا لكم شرفتونا كلنا كا عربي وافارقه🇲🇦
شرفتوا العرب وأفريقيا اسود الأطلس مركز رابع كأس عالم إنجاز تاريخي ♥️👏🏻
المربع الذهبي وصولنا اليه إنجاز تاريخي الحمد الله. 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 الفخر
الف مبروك لأسود الأطلس على هذا الإنجاز الكبير وحصولكم على المركز الرابع خيرها في غيرها وإن شاء الله كأس افريقيا
اسود الاطلس ❤️🇲🇦👏👏👏
الحمد لله المنتخب المغربي شرف كل العرب المرتبة الرابعة مركز جد مشرف
شكرا للمنتخب المغربي الممثل من أبناء الجالية، اصحاب مبادئ حب الوطن العائلة مساعدة المحتاجين، نرجوا منكم ايها الأحزاب السياسية ان تتعلموا الدروس من أبناء الجالية وكوادرها، وأن لا تكون الأحزاب مكونة من أجل تقاسم المصالح واموال الشعب المسكين…