الحسيمة ..السجن لسبع متهمين بتنظيم عمليات للهجرة السرية
هبة بريس - وكالات
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، هذا الأسبوع ادانة سبعة متهمين من اجل التهجير السري .
ووزعت المحكمة على المتهمين أحكاما تراوحت بين شهرين وستة أشهر حبسا نافذا حيث توبعوا في ملفات مختلفة من طرف النيابة العامة من اجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني ومغادرة والنصب ، كل حسب المنسوب اليه.
وجرى توقيف المتهمين بالحسيمة بداية الاسبوع الماضي، حيث ضبط بحوزتهم على قارب مطاطي كان سيتعمل في الهجرة السرية.
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7 تعليقات
تحيات حرارة لرجال الأمن الوطني على مجهودات الجبارة
مجهودات جبارة لرجال الأمن الذين يستحقون الاحترام والتقدير
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيهوم
هما. سبب. فموت الكثير. من شباب
تحية للامن الوطني
مزيان حيت شدوهم
تحية كبيرة لأمن بلادنا