تركيا ..نجاح إطلاق أول صاروخ أسرع من الصوت

هبة بريس - وكالات

أصاب أول صاروخ تركي “جو ـ أرض” أسرع من الصوت هدفه بدقة تامة على بعد 100 كيلومتر، أثناء اختباره من طائرة بيرقدار أقينجي الهجومية المسيرة.

ونشرت شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية المشرفة على المشروع، الجمعة، مشاهد عبر تويتر للحظات إطلاق الصاروخ “TRG-230-iHA”.

وقالت روكيتسان إن الإطلاق الذي تم من الطائرة المسيرة أقينجي المطورة من قبل شركة بايكار التركية، يعد الأول من نوعه، وإن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وأضافت: “نواصل تجاوز الحدود بقدراتنا الهندسية الوطنية”.

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