بالمركز الرابع.. المغرب ينهي مشواره في مونديال قطر
هبة بريس -القسم الرياضي
أنهى المنتخب الوطني المغربي مشواره المتميز في مونديال قطر 2022، في المركز الرابع.
وخسر أسود الأطلس في مباراة الترتيب التي خاضها يومه السبت أمام المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد.
وبهذه النتيجة، فقد ظفر المنتخب الكرواتي بالمركز الثالث “برونزية كأس العالم” بمونديال قطر 2022.
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12 تعليقات
معليش يا ابطال اللهم قدمته صورة رائعة ومشرفة للعرب وافريقيا..
الله يرحم للا زهرة مسكينة ماتت مع لقاء البرتغال.تخيلوا هذا الفريق لو لعب النهاية مع الأرجنتين واو على شوهة .أحسن حاجة ان للا زهرة ماتت مع لقاء البرتغال
كنتم احسن فريق عربي صعد للنهائي شكرا لكم ..
شكرا على حسن العطاء كان اخرها مسك ..
مجهود رائع جدا للمنتخب الوطني المغربي..
الحكم القطري كان دون المستوى…وحرم المغرب من ضربة جزاء حقيقية…. حكم ضعيف الشخصية ومجزرة تحكيمية اخرى بايد عربية.
المنتخب الوطني المغربي في المرتبة الرابعة عالميا ..
المغرب فخر العرب وافريقيا استطاع ان يترك بصمة جميلة في هذه النسخة القطرية لكاس العالم 2022..
شكرا للجمهور المغربي والعربي الداعم والذي كان مساندا للمنتخب الوطني المغربي منذ بداية مشواره في كأس العالم قطر..
كان انجاز رائع جدا منذ البداية شكرا للعناصر الوطنية..
شكرا الإطار الوطني وليد الركراكي في قيادته للمنتخب الوطني المغربي الى المربع الذهبي والذي احتل المرتبة الرابعة عالميا..
ديما المغرب..