المنتخب المغربي ينهي شوطه الأول متأخرا أمام كرواتيا
هبة بريس
أنهى المنتخب الوطني المغربي شوطه الأول متأخرا بهدفين مقابل واحد، في مباراته أمام المنتخب الكرواتي.
وشهدت المقابلة تقدم المنتخب الكرواتي بهدف اللاعب جوسكو غفارديول في الدقيقة ال7 ، قبل أن يعادل اللاعب المغربي أشرف داري النتيجة بهدف في الدقيقة ال9، ليسجل اللاعب الكرواتي ميسلف اورسيتش الهدف الثاني في الدقيقة ال42
ويخوض المغرب مقابلة الترتيب أمام نظيره الكرواتيط برسم مونجيال قطر.
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10 تعليقات
نتمنى ان يدرك النتيجة في الشوط الثاني..
مربوحة انشاء الله. سير سير ..
مبارة جميلة رغم ضياع العديد من الفرص ..
مبرووك لمنتخبنا المربع الذهبي نحن فخورين بهم..
برافو للمنتخب اول تجربة له المربع الذهبي ليس سهلا منافسة ابطال كاس العالم..
يجب اخذ الحيطة والحذر في الشوط الثاني..
مربوحة انشاء في الشوط الثاني..
كلنا اسود الاطلس سير سير سير..
اداء رائع جدا للمنتخب الوطني المغربي وحد سعيد..
يجب استخدام الهجوم بدل الدفاع والكرة المرتدة..