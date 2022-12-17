المنتخب المغربي ينهي شوطه الأول متأخرا أمام كرواتيا

2022-12-17 / 16:51
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هبة بريس

أنهى المنتخب الوطني المغربي شوطه الأول متأخرا بهدفين مقابل واحد، في مباراته أمام المنتخب الكرواتي.

وشهدت المقابلة تقدم المنتخب الكرواتي بهدف اللاعب جوسكو غفارديول في الدقيقة ال7 ، قبل أن يعادل اللاعب المغربي أشرف داري النتيجة بهدف في الدقيقة ال9، ليسجل اللاعب الكرواتي ميسلف اورسيتش الهدف الثاني في الدقيقة ال42

ويخوض المغرب مقابلة الترتيب أمام نظيره الكرواتيط برسم مونجيال قطر.

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‫10 تعليقات

  5. برافو للمنتخب اول تجربة له المربع الذهبي ليس سهلا منافسة ابطال كاس العالم..

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