كورونا بالمغرب.. تسجيل 83 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 128 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و864 ألف و047 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و417 ألف و503 شخصا، مقابل 24 مليون و916 ألف و950 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و322 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و782 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و253 ألف و615 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (29) والدار البيضاء سطات (25) وفاس مكناس (9) وطنجة تطوان الحسيمة (8) وسوس ماسة (4) مراكش آسفي (3)، وجهة الشرق (2)، والعيون الساقية الحمراء (1)، وبني ملال خنيفرة (1) وكلميم وادنون (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 873 حالة، فيما تم سجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 10 حالات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0