مباراة المغرب – كرواتيا .. هذه تشكيلة “أسود الأطلس”
هبة بريس
وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:
كشف الناخب الوطني وليد الركراكي، اليوم السبت 17 دجنبر، عن تشكيلة “أسود الأطلس” في مواجهة المنتخب الكرواتي.
وتجرى المباراة مساء اليوم باستاد خليفة الدولي، لتحديد المركز الثالث في منافسات كأس العالم التي تجرى أطوارها بقطر.
وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:
1- ياسين بونو
2- اشرف حكيمي
4- سفيان امرابط
7- حكيم زياش
11- عبد الحميد الصابيري
17- سفيان بوفال
18- جواد ياميق
19- يوسف النصيري
20- اشرف داري
23- بلال الخنوس
25- يحيى عطية الله
دكة الاحتياط :
5- نايف اكرد
6- رومان سايس
8- عز الدين اوناحي
9- عبد الرزاق حمد الله
10- انس زروري
12- منير المحمدي
13- الياس شاعير
14- زكرياء بوخلال
15- سليم املاح
16- عبد الصمد الزلزولي
21- وليد شديرة
22- احمد رضا تكناوتي
24- بدر بانون
25- يحيى جبران
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11 تعليقات
متمنياتنا بالتوفيق والنجاح والسداد للمنتخب الوطني المغربي..
المنتخب المغربي شرف المغرب وافريقيا والعرب وكل العالم اللهم احفظه لنا ..
بالشفاء العاجل للاعبين المصابين ..
الدلائل والاثباتات واضحة وضوح الشمس في نهار جميل كان على المغرب أن يكون في النهائي..
الله يحفظكم والله يبعد عليكم الحاقدين أنتم فخر الوطن والله العظيم والعرب ..
نحن أمة إذا أعطانا الله سجدنا وإذا منعنا حمدنا وما النصر إلا من عند الله الحمد لله..
المغرب رد الاعتبار لنفسه ومن خلاله للعرب والامازيغ والمسلمين ليعلموا بأن الكرة للجميع فعلا وليس قولا كما يدعون سجل بالتاريخ القوة الخارقة ستأتي من المغرب الافريقي العربي الأمازيغي المسلم من مملكة شريفة وعريقة منذ الازل والقدم ..
بالتوفيق والفوز المنتخب الوطني المغربي..
موفقين يا اسود الاطلس دعوانتا معكم..
كنتم ولا زلتم فخر العرب ..
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