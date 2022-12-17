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طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-12-17 / 14:07
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة: 35 ملم

– العرائش: 24 ملم

– شفشاون: 14 ملم

– القنيطرة: 7 ملم

– المحمدية وسطات: 6 ملم

– الجديدة: 5 ملم

– إفران ومكناس وتيط مليل وبن سليمان: 4 ملم

– النواصر: 3 ملم

– الدار البيضاء وسلا وتطوان وتزنيت: 2 ملم

– الحسيمة وخريبكة: 1 ملم

– تازة وسيدي افني والصويرة وفاس ومراكش وكلميم: أقل من ملم

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‫11 تعليقات

  2. الأمطار الغزيرة تسقط الاشجار وتعري على البنيات التحتية المتهالكة ليس هكذ تدار التنمية المحلية ولا الحكامة الجيدة ولا الشأن المحلي..

  5. المغرب بنية تحتية هشة في جميع المدن لا محاسبة لا مراقبة .اللهم غيثا نافعا..

  6. اللهم أدمها علينا نعمة و احفظها من الزوال
    الحمد لله والشكر لله رب العالمين..

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