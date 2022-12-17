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طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-12-17 / 14:07
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة: 35 ملم

– العرائش: 24 ملم

– شفشاون: 14 ملم

– القنيطرة: 7 ملم

– المحمدية وسطات: 6 ملم

– الجديدة: 5 ملم

– إفران ومكناس وتيط مليل وبن سليمان: 4 ملم

– النواصر: 3 ملم

– الدار البيضاء وسلا وتطوان وتزنيت: 2 ملم

– الحسيمة وخريبكة: 1 ملم

– تازة وسيدي افني والصويرة وفاس ومراكش وكلميم: أقل من ملم

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