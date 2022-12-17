اولاد التايمة.. رفضت أسرتها طلب زواجه منها فقام بالاعتداء عليها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مأساة حقيقية عاشتها فتاة عشرينية، بمدينة اولاد التايمة إقليم تارودانت، بعدما تقدم لها شاب من نفس عمرها ، لخطبتها من عائلتها ، غير أن العائلة رفضت الطلب ووقع ما لا يحمد عقباه.

تفاجأ عدد من جيران وعائلة الفتاة الضحية، تعرضها لجريمة انتقامية بشعة ، أول أمس الجمعة، بعدما قام ( الخاطب ) المعتدي، وهو شاب عشريني من ذوي السوابق القضائية، من أجل الانتقام من فتاة بريئة، بعد أن تتبع خطواتها ليقوم بالإعتداء عليها بطريقة بشعة، بعدما شرمل وجهها بسكين حاد، تاركا إياها في حالة حرجة.

وفور علمها بالحادث، قامت المصالح الأمنية بأولاد تايمة بتفعيل أبحاث ميدانية مكنت من توقيف المعتدي في وقت وجيز، كما تم حجز سلاح الجريمة، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا، وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالته اليوم السبت على أنظار الوكيل العام لدى جنايات أكادير.

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