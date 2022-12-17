صناعة السيارات
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تقرير: ارتفاع أسعار صناعة السيارات والأغذية

2022-12-17 / 13:06
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هبة بريس

كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط عرف ارتفاعا قدره 3,1% خلال الفصل الثالث من سنة 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.

وحسب مذكرة مندوبية لحليمي، فيعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في “صناعة السيارات” ب21,7% وفي “الصناعات الغذائية” ب 8,6% وفي “صناعة منتجات التبغ” ب 18,8% وفي “الصناعة الصيدلانية” ب 23,4% وفي “صناعة منتجات معدنية “ب 15,5% وفي “صناعة الجلد والأحذية” ب 25,4% وفي “الطباعة ونسخ التسجيلات” ب 23,2% وفي “صناعة الخشب” ب 22,0% وفي “صناعة التعدين” ب . 6,9%.

وعلى العكس من ذلك، فقد انخفض الإنتاج في “صنع منتجات أخرى غير معدنية” ب 11,3%وفي “الصناعات الكيماوية” ب 5,5% وفي”صنع الأجهزة الكهربائية” ب 13,2% وفي “صناعة الملابس” ب6,7% وفي “صناعة الورق والورق المقوى” ب.14,9%.

وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد انخفض رقمه الاستدلالي بنسبة 19,0% وذلك نتيجة الانخفاض المسجل في “صناعات استخراجية أخرى” ب19,7% والارتفاع المسجل في “المعادن الحديدية” ب1,9% .

أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته انخفاضا قدره 0,2%.

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