أمطار غزيرة ورياح قوية تجتاح فاس وتعرِي واقع البنية التحتية للمجالس المنتخبة

2022-12-17 / 12:38
0
هبة بريس - فاس

يومين من العاصفة المطرية، التِي أصدرت مديرية الأرصاد الجوية تحذِيرًا بشأنها، كان كافيا ليميط اللثام عن واقعِ البنية التحتية بعدد من المدن المغربية، وإرباكِ حركة السير بها، وقدْ غدت شوارعها بمثابةٍ أنهارٍ جاريةٍ طوفانية .

مدينة فاس ، التِي كان لها نصيب مهم من التساقطات، مع سرعة الرياح القوية أدت إلى سقوط أشجار في مناطق عدة بالمدينة، وتطاير ألواح خشبية وتمايل ألواح حديدية موجودة في بعض الشوارع بقوة الرياح ، لم تستطع بالوعتها بسبب الأمطار الطوفانية أن تصرف مياه المطر، فما كان إلَّا أن طفت على الشوارع، بصورة عقدتْ حركة السير، وكدا حركة سير المواطنين على الأرصفة.

مخلفات العاصفة التِي عرفت معها عاصمة فاس تساقطات مهمة منذ صباح، يوم الأربعاء الماضي كانت كافية لتفضح من جديد هشاشة البنية التحية مع المجالس المنتخبة الحالية والسابقة .
وإن تعددت المسؤوليات بين عدد من المتدخلين، من ضمنهم المجالس المنتخبة، ومكاتب والمختبرات التي تشرف على التأشيرة على نهاية أشغال إنجاز الطرقات بالخصوص وغير ها من الأشغال داخل النفوذ الترابي للمدينة، وهو ما يمكن الشركات من تحويل المال العام الى أرصدتها، تاركة وراءها أشغال مشبوهة وخير دليل أن الأمطار ولو كانت قليلة الصور خير دليل تفضح تلك التلاعبات في الانجاز .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-12-17 / 14:07
Photo of كندا تدعم استراتيجية غابات المغرب لحماية التنوع البيولوجي

كندا تدعم استراتيجية غابات المغرب لحماية التنوع البيولوجي

2022-12-17 / 12:09
Photo of ترويج “الماحيا” يجر شخصين للاعتقال بالعيون

ترويج “الماحيا” يجر شخصين للاعتقال بالعيون

2022-12-17 / 10:40
Photo of “التعليم” تعلن انطلاق إيداع ترشيحات الأحرار لشهادة “الابتدائي” و”الإعدادي”

“التعليم” تعلن انطلاق إيداع ترشيحات الأحرار لشهادة “الابتدائي” و”الإعدادي”

2022-12-17 / 10:21
Photo of طقس السبت.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

2022-12-17 / 09:10
Photo of صحيفة باريسية تعتذر لعميد المنتخب المغربي “رومان سايس”

صحيفة باريسية تعتذر لعميد المنتخب المغربي “رومان سايس”

2022-12-16 / 23:37
Photo of قارنت بين احتفالات لاعبي المغرب وداعش..قناة ألمانية تعتذر

قارنت بين احتفالات لاعبي المغرب وداعش..قناة ألمانية تعتذر

2022-12-16 / 22:58
Photo of خمسة آلاف طن من الأسمدة هبة من المغرب لموريتانيا

خمسة آلاف طن من الأسمدة هبة من المغرب لموريتانيا

2022-12-16 / 19:45
Photo of حملة طبية وجراحية واسعة لصالح سكان إقليم ميدلت

حملة طبية وجراحية واسعة لصالح سكان إقليم ميدلت

2022-12-16 / 19:29
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 111 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 111 إصابة جديدة

2022-12-16 / 17:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق