أمطار غزيرة ورياح قوية تجتاح فاس وتعرِي واقع البنية التحتية للمجالس المنتخبة

هبة بريس - فاس

يومين من العاصفة المطرية، التِي أصدرت مديرية الأرصاد الجوية تحذِيرًا بشأنها، كان كافيا ليميط اللثام عن واقعِ البنية التحتية بعدد من المدن المغربية، وإرباكِ حركة السير بها، وقدْ غدت شوارعها بمثابةٍ أنهارٍ جاريةٍ طوفانية .

مدينة فاس ، التِي كان لها نصيب مهم من التساقطات، مع سرعة الرياح القوية أدت إلى سقوط أشجار في مناطق عدة بالمدينة، وتطاير ألواح خشبية وتمايل ألواح حديدية موجودة في بعض الشوارع بقوة الرياح ، لم تستطع بالوعتها بسبب الأمطار الطوفانية أن تصرف مياه المطر، فما كان إلَّا أن طفت على الشوارع، بصورة عقدتْ حركة السير، وكدا حركة سير المواطنين على الأرصفة.

مخلفات العاصفة التِي عرفت معها عاصمة فاس تساقطات مهمة منذ صباح، يوم الأربعاء الماضي كانت كافية لتفضح من جديد هشاشة البنية التحية مع المجالس المنتخبة الحالية والسابقة .

وإن تعددت المسؤوليات بين عدد من المتدخلين، من ضمنهم المجالس المنتخبة، ومكاتب والمختبرات التي تشرف على التأشيرة على نهاية أشغال إنجاز الطرقات بالخصوص وغير ها من الأشغال داخل النفوذ الترابي للمدينة، وهو ما يمكن الشركات من تحويل المال العام الى أرصدتها، تاركة وراءها أشغال مشبوهة وخير دليل أن الأمطار ولو كانت قليلة الصور خير دليل تفضح تلك التلاعبات في الانجاز .

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