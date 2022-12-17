ترويج “الماحيا” يجر شخصين للاعتقال بالعيون

هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بمفوضية الشرطة المرسى بالعيون، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك من أجل قضية تتعلق بتقطير وترويج مسكر “الماحيا”، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والضرب والجرح.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهما بمنزل بحي الوحدة بمدينة المرسى، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخله عن حجز معدات مصنع تقليدي خاص بتقطير مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى 120 لترا من المواد المخمرة معبأة بداخل براميل، علاوة على مجموعة من الأسلحة البيضاء، عبارة عن “سيف” تقليدي الصنع، ساطور من الحجم الكبير وسكاكين مختلفة الحجم

وأضاف ذات المصدر، أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة قصد إيقاف كل من له ارتباط بهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العمليات الأمنية ضمن المجهودات الحثيثة التي ما فتئت تبذلها مختلف مصالح مفوضية الشرطة المرسى الرامية إلى محاربة كافة أشكال الجريمة، وكذا إيقاف الأشخاص المشتبه بارتكابها.

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