التونسيون يصوتون لاختيار ممثليهم في البرلمان

2022-12-17 / 10:34
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هبة بريس - وكالات

انطلقت، اليوم السبت، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس لاختيار أعضاء البرلمان القادم، من بين 1058 مترشحا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن تغلق أبوابها على الساعة السادسة مساء.

ويتجاوز العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 9 ملايين ناخب.

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تعليق واحد

  1. الصورة جد معبرة على الحقيقة. الشعب التونسي قال لا ويقول لا للدكتاتور الجديد .

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