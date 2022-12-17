وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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“التعليم” تعلن انطلاق إيداع ترشيحات الأحرار لشهادة “الابتدائي” و”الإعدادي”

2022-12-17 / 10:21
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الإعدادي برسم دورة 2320، قد انطلقت يوم الأربعاء 14 دجنبر 2022، وذلك حصرا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma، وستستمر إلى غاية يوم الإثنين 16 يناير 2023، كآخر أجل للترشيح.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها، أن الترشيح بصفة مترشح حر لاجتياز امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي، يتم وفق مجموعة من الشرطة، وتهم تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون بالسنة الثالثة من السلك الإعدادي والحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية أو ما يعادلهما؛ والمترشحون غير المسجلين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو التعليم المدرسي الخصوصي والحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية أو ما يعادلهما مع مضي سنتين قبل سنة الترشيح.

ويسمح بالترشيح لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بصفة مترشح حر من فئة الصغار أو من فئة الكبار لكل شخص غير ممدرس.

وتتم عملية الترشيح عبر التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)؛ وإيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 18 يناير 2023، على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية.

كما تقتضي عملية الترشيح، تضمين ملف الترشيح التزاما يقر فيه المترشح (أو ولي أمره بالنسبة للمترشحين الأحرار من فئة الصغار) باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

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