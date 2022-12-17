رئيس غرفة التجارة العربية الأمريكية: أسود الأطلس وحدوا العالم العربي

هبة بريس

أكد رئيس غرفة التجارة العربية-الأمريكية، ديفيد حمود، أن أسود الأطلس، وبإنجازهم التاريخي في كأس العالم لكرة القدم في قطر، وحدوا العالم العربي ويحتلون الآن مكانة مهمة في عالم كرة القدم.

وأشار حمود، في مقال نشرته وسائل إعلام بعنوان “أمريكا تحيي أسود الأطلس”، إلى أن الطريقة التي أنجز بها فريق المغرب هذه المهمة الكبيرة بسيطة للغاية: لقد لعبوا من القلب وجعلوا مشجعيهم يحبونهم لذلك، ووحدوا العالم العربي”.

وأوضح قائلا “لقد لعبوا بقلوبهم وقد أحبهم مشجعوهم الجدد من جميع أنحاء العالم لأجل هذا السخاء”، مضيفا أن المغرب هو المنتخب العربي والإفريقي الوحيد الذي وصل إلى المربع الذهبي في هذا الحدث الكروي العالمي.

وأضاف حمود “مع كل فوز في كأس العالم زادت قناعة أسود الأطلس وجماهيرهم بأن هذا الفريق يوجد في مكانه الصحيح : التنافس على أعلى مستوى ضد أفضل الفرق في العالم”.

كما أشار، من ناحية أخرى، إلى أنه وبعد خروج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من مونديال الدوحة، بدأ العديد من الأمريكيين بتشجيع المنتخب المغربي الذي تجاوز التوقعات والإحصائيات، مضيفا أنه طوال هذه البطولة، “شعر أسود الأطلس بفخرنا وشعرنا بفخرهم”.

وخلص كاتب المقال إلى أنه “في عام 2026 ستستضيف أمريكا الشمالية كأس العالم لكرة القدم، ويمكن أن يتغير الكثير خلال الأربع سنوات المقبلة، لكن العديد من الأمريكيين يأملون أن يعود أسود الأطلس ليكملوا مشوارهم من حيث توقفوا في الدوحة”.

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