المغرب يواجه كرواتيا للظفر بالمركز الثالث عالميا

2022-12-17 / 09:37
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هبة بريس

يخوض المغرب اليوم السبت مباراة تحديد المركز الثالث برسم مونديال قطر ضد كرواتيا.

و في هذا الصدد، قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي “أعتقد أنها أسوأ مباراة يمكن أن نلعبها. لكن ما زلنا متحمسين لخوضها رغم شعور الخيبة”.

وتابع الركراكي قائلا “بطبيعة الحال كنا نفضل أن نكون في النهائي لكن هناك المركز الثالث الذي يتوجب علينا اللعب من أجله. نريد أن ننهي (البطولة) على منصة التتويج “.

وشدد على أن الأمر سيكون صعباً بسبب الإرهاق وهناك أيضاً العائق الذهني الذي يتوجب علينا تجاوزه. نعلم أن كرواتيا تريد أيضاً أن تنهي البطولة ثالثة.

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‫3 تعليقات

  2. المغرب مخاصوش يلعب هده المقابلة احتجاجا ضد التحكيم الذي تعرض له المغرب خاصو يلعب الفنال..

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