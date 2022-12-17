طقس السبت.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول بقايا أمطار فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك منطقة طنجة، والريف الغربي، واللوكوس وشمال منطقة الغرب خصوصا خلال الصباح.

كما ستتشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و 12 درجة بسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول غرب الأطلس وبالجنوب الشرقي للبلاد، و ما يبن 13 و 19 درجة بالجنوب، فيما ستكون ما بين 12 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا الى قوي الهيجان بالبوغاز، وبباقي السواحل.

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