طقس السبت.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول بقايا أمطار فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك منطقة طنجة، والريف الغربي، واللوكوس وشمال منطقة الغرب خصوصا خلال الصباح.
كما ستتشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و 12 درجة بسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول غرب الأطلس وبالجنوب الشرقي للبلاد، و ما يبن 13 و 19 درجة بالجنوب، فيما ستكون ما بين 12 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا الى قوي الهيجان بالبوغاز، وبباقي السواحل.
10 تعليقات
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية..
هده التساقطات انعشت الفرشة المائية والسدود…
الحمد لله ما خاب من ظن حسن الظن بالله..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
نتمنى استمرار هاته التساقطات..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
اللهم اسقينا الغيث غيثا نافعا يارب العالمين..
الفلاحون استبشروا خيرا بهذه التساقطات المطرية..
خقينة السدود زادت وانتعشت الفرش المائية ونأملةفي موسم فلاحي جيد.