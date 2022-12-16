صحيفة باريسية تعتذر لعميد المنتخب المغربي “رومان سايس”

2022-12-16 / 23:37
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هبة بريس

نشر موقع Paris Match الفرنسي، الخميس 15 دجنبر 2022، اعتذارا لعميد المنتخب المغربي رومان سايس، بسبب نشره لمعلومات خاطئة تهم حياته الخاصة.

وجاء اعتذار Paris Match بسبب نشر خبر خاطئ الأربعاء 14 دجنبر 2022، عن الحياة الخاصة لقائد المنتخب المغربي رومان ساسي يفيد وجود علاقة سابقة بينه وبين المغنية المغربية سلمى رشيد.

ووجه الموقع اعتذاره لرومان سايس ولزوجته، وكذا للمغنية سلمى رشيد وجميع أقاربها.

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