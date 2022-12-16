إيطاليا : العثور على ج_ثة مهاجر مغربي متحللة يستنفر السلطات

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

إهتزت مدينة ريجيو كلابريا جنوب إيطاليا، مساء اليوم الجمعة ، على وقع العثور على جثة شاب مغربي يدعى قيد حياته” ع م ” يبلغ من عمره 34سنة في مراحل متقدمة من التحلل، وذلك بعد وفاته منذ عدة أيام، داخل منزله.

وحسب مصادر مطلعة، أن سكان المجمع استشعروا آثار جثة متحللة في الشقة التي كان المعني بالأمر، يقطن فيها وشككت في الأمر خصوصا أنه لم يكن يخرج كالمعتاد ليقوموا بتبليغ السلطات المختصة، التي أوفدت إلى عين المكان، عناصر من الحماية المدنية ومحققين من مصلحة التشخيص القضائي التقني والعلمي، للقيام بالإجراءات والتدابير اللازمة واقتحمت منزله لتجده جثة هامدة.

وترجح المعطيات المتوفرة وفق المصدر ذاته، أن الهالك، قد فارق الحياة داخل الغرفة، منذ عدة أيام.

وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة.، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاتها وذلك قصد الإستماع لمعارفه .

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