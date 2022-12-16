إيطاليا : العثور على ج_ثة مهاجر مغربي متحللة يستنفر السلطات

2022-12-16 / 23:23
0

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

إهتزت مدينة ريجيو كلابريا جنوب إيطاليا، مساء اليوم الجمعة ، على وقع العثور على جثة شاب مغربي يدعى قيد حياته” ع م ” يبلغ من عمره 34سنة في مراحل متقدمة من التحلل، وذلك بعد وفاته منذ عدة أيام، داخل منزله.

وحسب مصادر مطلعة، أن سكان المجمع استشعروا آثار جثة متحللة في الشقة التي كان المعني بالأمر، يقطن فيها وشككت في الأمر خصوصا أنه لم يكن يخرج كالمعتاد ليقوموا بتبليغ السلطات المختصة، التي أوفدت إلى عين المكان، عناصر من الحماية المدنية ومحققين من مصلحة التشخيص القضائي التقني والعلمي، للقيام بالإجراءات والتدابير اللازمة واقتحمت منزله لتجده جثة هامدة.

وترجح المعطيات المتوفرة وفق المصدر ذاته، أن الهالك، قد فارق الحياة داخل الغرفة، منذ عدة أيام.

وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة.، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاتها وذلك قصد الإستماع لمعارفه .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد الخسارة أمام فرنسا.. اشتباكات بين مغاربة والشرطة في بروكسل

بعد الخسارة أمام فرنسا.. اشتباكات بين مغاربة والشرطة في…

2022-12-14 / 23:52
Photo of تورنتو.. أجواء ابتهاج وفرح في صفوف الجالية اليهودية المغربية بعد تأهل الأسود

تورنتو.. أجواء ابتهاج وفرح في صفوف الجالية اليهودية المغربية…

2022-12-11 / 23:21
Photo of مؤسسة “ابن بطوطة” و” الشباب المبادر” ينظمان أكبر منصة للمتفرجين ببرشلونة

مؤسسة “ابن بطوطة” و” الشباب المبادر” ينظمان أكبر منصة…

2022-12-11 / 18:52
Photo of “فوكس المتطرف” يستغل اقصاء اسبانيا لزرع تفرقة سياسية بسبتة المحتلة

“فوكس المتطرف” يستغل اقصاء اسبانيا لزرع تفرقة سياسية بسبتة…

2022-12-08 / 11:22
Photo of بسبب الاعتداء على مشجعين مغاربة.. اعتقال متطرفين يمنيين في إيطاليا

بسبب الاعتداء على مشجعين مغاربة.. اعتقال متطرفين يمنيين في…

2022-12-07 / 21:28
Photo of مورسيا: “الإنتحار” في أوساط المغاربة يثير القلق ويستنفر الجسم القنصلي

مورسيا: “الإنتحار” في أوساط المغاربة يثير القلق ويستنفر الجسم…

2022-12-07 / 20:22
Photo of مرة أخرى.. فرار مغاربة من طائرة هبطت اضطراريا بمطار برشلونة

مرة أخرى.. فرار مغاربة من طائرة هبطت اضطراريا بمطار…

2022-12-07 / 17:21
Photo of السفير المغربي بالدوحة “محمد ستري” يشيد بالجهود لتوفير التذاكر للجمهور المغربي

السفير المغربي بالدوحة “محمد ستري” يشيد بالجهود لتوفير التذاكر…

2022-12-07 / 16:02
Photo of الجالية المغربية بإيطاليا تحتفل بفوز أسود الأطلس

الجالية المغربية بإيطاليا تحتفل بفوز أسود الأطلس

2022-12-07 / 14:47
Photo of بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.. الشرطة البلجيكية تفرق تجمعات احتفالية للمغاربة

بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.. الشرطة البلجيكية تفرق تجمعات…

2022-12-07 / 09:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق