قارنت بين احتفالات لاعبي المغرب وداعش..قناة ألمانية تعتذر
على خلفية بثها لتقرير تلفزيوني شبّهت فيه لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم، بمسلحي “داعش” الإرهابي، بسبب رفع إصبع السبابة، قدمت قناة “فيلت” (WELT) الألمانية اعتذارًا رسميًا عن هذا الخطأ المهني والأخلاقي، بحسب موقع “الجزيرة”.
وقالت مذيعة القناة – أثناء نشرة إخبارية، إن القناة تعتذر عن الإشارة للاعبين بذلك الوصف “غير اللائق”، والذي تسبب في موجة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المذيعة بأن القناة لم تقصد في تقريرها توجيه أي إساءة، قائلةً “نعتذر بصدق عن هذا الخطأ. ولم يكن في نيّتنا الإساءة إلى المشاعر الدينية الإسلامية”.
وكانت قناة “فيلت” قد عرضت تقريرًا إخباريًا يوم الاثنين ، تناول صورة لثلاثة لاعبين من المنتخب المغربي وقد حملوا العلم المغربي ورفعوا إصبع السبابة في غرفة تبديل الملابس.
ووصف المذيع الألماني تلك الصورة “بأنها مثيرة للغضب والاستفزاز”، مبررًا بأن رفع السبابة هي الإشارة ذاتها التي يرفعها “متشددو تنظيم “داعش” بعد عملياتهم”، على حد تعبيره.
وزعم المذيع أن رفع السبابة هي إشارة منسوبة لمن وصفهم بـ “الجهاديين”، قائلًا إنه من غير الواضح ما إذا كان اللاعبون المغاربة على دراية بما ترمز له في الحقيقة.
وتسبب التقرير في تنديد واسع بالرسائل “التحريضية” التي بثّها، في استمرار للحملة المضللة التي يشنها الإعلام الألماني ضد قطر والفريق المغربي بشكل خاص على خلفية رفع لاعبيه ومشجعيه للعلم الفلسطيني باستمرار.
15 تعليقات
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والله وتالله وبالله لن ترضى عنا اليهود والنصارى حتى نتبع خطاهم وملتهم وفسادهم. منافقون يدعون الأخلاق وهم قمة في الانحطاط.
تبا لهم، وجب على السفارة ان ترفع دعوى قضائية. ما قتلهم غير حقدهم وحسدهم، ارادوها مثلية في المونديال فأصبحت أمومية عائلية فلسطينية مختومة بسجدة الحمد والشكر عند كل مبارة، كل هذا خلقه المغرب فاحبط مكرهم وخبثهم. والان سيحاولون بكل السبل النيل من المغرب و المغاربة و المنتخب المغربي. لذا وجب الرد عليهم بكل قوة.
Parmi les pires ennemis de l’Islam, n’oublions pas que les allemands ont envoyé un contingent lors des croisades, et aussi lors de la bataille azzallaqua en Andalousie..Ces ignorants ne comprennent rien au respect..L’ISLAM EST LA DERNIÈRE RELIGION DE DIEU ENVOYÉE AUX HUMAINS, ET QUICONQUE N’EMBRASSE PAS L’ISLAM, EST DANS LES RANGS DES PERDANTS LE JOUR DE LA résurrection. nous musullmans respectons tous les messages de Dieu et parmi ceux ci Jesu crich fils de marie. ils n’ont pas parlé de leur Équipe , pourquoi ils ont caché leur bouches. ils respectent les homosexuels et ne respectent pas la culture humaine.
انكشفت الأقنعة وبان المستور ولم يعد لمثل هذه التفاهات أي أثر أو تأثير على المسلمين عامة والعرب خاصة.
فليشبهوا كما شآء لهم عرفناهم وعرفنا قلوبهم تهوى من وتدافع عن من فوضعناهم في مكانهم الذي يليق بهم فتحررنا بذلك من عقد كبلتنا لازمنة طويلة.
اختم بما قال أحد الأئمة الأربعة رضي الله عنهم “آن لأبي حنيفة أن يمد رجله”
قد تكون له علاقة بالسجود الجماعي الحمد لله الدي اظهر حقيقة بعض ممن يعادون الاسلام
الله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
القنوات الالمانية حاولت قدر الإمكان تشويه صورة قطر ومن بعدها المغرب .حسبيي الله ونعم الوكيل في دول لطالما تشدقت بحقوق الإنسان وعند كل امتحان تضهر الحقائق الصادمة.
كم أفتخر كثيرا بهذا المنتخب و بهؤلاء اللاعبين
حب كبير لفريقنا المغربي المنتخب الذي جاهر بارتباطه بدينه وتشبته بالقيم والاخلاق الاسلامية وارتباطه بالقضية الفلسطينة رغم يقينه بأن الفيفا لن ترضى عنهم
حسبنا الله ونعم الوكيل
الاعلام هو اخطر سلاح
به يصدق الكاذب و يكذب الصادق
منتخبي المغربي كان ضحية على طاولة السياسة .
هذا هو الشعر اللذي يجب على جميع المسلمين يرفعه السبابة وتخلي على الشعارات الشيطانية
نعم يعتدرون لأن سياستهم نجحت في إقصاء المغرب وعدم وجود العلم الفلسطيني في المدرجات و عدم دعوت الناس إلى الإسلام
بعدما تركوا لهم الكأس هاهم يعتذرون عن تهمهم
لو فازوا لزادوا في الاتهام للأسف كل شيء مسيس