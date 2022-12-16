بوريطة يدعو إلى علاقة مغربية – فرنسية تتلاءم مع تطور المملكة

هبة بريس _ الرباط

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، إلى علاقة مغربية – فرنسية متجددة تتلاءم مع التطور الذي شهدته المملكة، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، عقب محادثاتهما، إن “هناك حاجة لتجديد ومواءمة هذه العلاقة الثنائية”.

وأبرز الوزير، في هذا السياق، أن المغرب شهد، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تطورا ملحوظا على الصعيد الداخلي، كما عمل أيضا على تعزيز حضوره على الساحة الدولية وتنويع شراكاته.

وأضاف أن هذا التطور يعد ميزة بالنسبة للعلاقة بين المغرب وفرنسا، مذكرا بالاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للعلاقة الأصيلة والمتجدرة مع فرنسا.

كما شدد على أهمية هذا اللقاء مع نظيرته الفرنسية للتحضير للمواعيد المقبلة، بما في ذلك لقاءات على أعلى مستوى في الدولة.

وذكر بوريطة، في هذا الصدد، بمتانة العلاقات المتنوعة، مؤكدا على الإرادة المشتركة لتطويرها.

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